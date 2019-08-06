ينتظر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي رد نادي الداخلية، لضم مدافع الفريق إبراهيم أبو اليزيد لدعم صفوف الفريق عقب انتقال محمود متولى، لاعب الدراويش إلى الأهلي، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري. لاعب الدراويش إلى الأهلي، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري. يسعى الدراويش لدعم صفوف الفريق الأول قبل انطلاق البطولة العربية وبطولة الدوري الممتاز وكأس مصر، بحثًا عن العودة لمنصات التتويج. انطلاق البطولة العربية وبطولة الدوري الممتاز وكأس مصر، بحثًا عن العودة لمنصات التتويج. يتميز أبو اليزيد بأنه لاعب "جوكر" يجيد اللعب فى أكثر من مركز، خصوصًا مركزى المساك والظهير الأيسر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي ينتظر رد الداخلية من أجل ضم إبراهيم أبو اليزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.