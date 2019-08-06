وزارة الرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان يستعدان لإطلاق المؤتمر الدولي الثاني للسكان والتنمية

عقدت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب وصندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم، اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة الاستعدادات الأولية لإقامة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، في أكتوبر المقبل، في إطار الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية (ICPD)، والتي تستهدف زيادة

وعي الشباب بقضايا السكان، وخاصة الزيادة السكانية، وتنظيم الأسرة، من خلال أنشطة تعليمية، وترفيهية مختلفة مثل الرياضة والموسيقى، والفن والمسرح، وورش العمل التفاعلية .

وعلى هامش المؤتمر يتم تنفيذ مجموعة من الأنشطة الموازية من

خلال التنسيق بين الإدارة العامة للسياحة الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان .

يشارك في المؤتمر المقرر إقامته في يومي (16، 17) أكتوبر المقبل قرابة 200 شاب وفتاة من مختلف دول العالم، للفئات العمرية مواليد (1992-1996)، ويشارك الوفد المصري من خلال اختيار شاب وفتاة من كل محافظة من محافظات الجمهورية .