الشباب والرياضة تواصل فعاليات ثاني معسكرات برنامج دعم ١١٠٠ مبادرة شبابية

واصلت وزارة الشباب والرياضة فعاليات المعسكر الثاني ببرنامج دعم المبادرات الشبابية"ايدك معانا"، بالمدينة الشبابية ببورسعيد، خلال الفترة من (4-8) اغسطس الجاري لمحافظات "بورسعيد، الإسماعيلية، شمال سيناء، جنوب سيناء، دمياط، والسويس".

وتم مناقشة خطوات التفكير التصميمي، وهي تشتمل على "التعاطف، والتحديد، والتفهم، والانغماس، والمعايشة"، كما ناقش المشاركون مراحل التفكير التصميمي، وهي تحديد المشكلة ومعرفة سياقها، وتحديد الأفكار، وكيفة كتابتها وشرحها، ومايحافظ على

الفكرة فردية، وتحديد الفئة المستهدفة، وهو العميل، وتحديد العوامل الديموغرافية وهي السن والدخل، والتعليم، ومستوى العائلة، ومراعاة الشخصية المستهدفة للمستهلك وما يؤمن به وأهدافه المهنية، والشخصية، ومعرفة ماهي قرارات الشراء، وعوامل السعر وتاثيرها، واسم وشعار المنتج، ومتابعة مواقع التواصل الاجتماعي، ومتابعة المنافسين.

بالإضافة إلى معرفة تحديد الميزة التنافسية، ورسم الشخصية

المستهدفة والعوامل المؤثرة، والخلفية العلمية له، ووضع التصورات والأفكار للمبادرات.

يذكر أنه تتضمن المبادرات المشاركة تقديم أفكار لحل مشكلات المجتمع في المجالات الاَتية " حماية البيئة، الثقافة، الفن، السياحة، التعليم، التشغيل وريادة الأعمال، الثقافة السياسية و الاجتماعية، التنمية الرياضية ".

يعد برنامج دعم المبادرات الشبابية "ايدك معانا" هو البرنامج الحكومي الأول لدعم وتمويل رواد الاعمال المجتمعية الشباب في مصر، ويدعم المبادرات الشبابية، ويبلغ قيمة الدعم المادي لتلك المبادرات سبعة ملايين جنيها، وتقدم للبرنامج حوالي ١١٠٠ مبادرة على مستوى الجمهورية.