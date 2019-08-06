طنطا وحرس الحدود في مواجهة ودية مساء اليوم

يخوض فريق طنطا مواجهة ودية أمام حرس الحدود، مساء اليوم الثلاثاء، فى إطار استعدادهما الجاد لخوض منافسات الموسم الجديد.
يقوم الجهاز الفنى لطنطا، بقيادة أيمن المزين، بتجربة عدد من اللاعبين فى مهام محددة قبل الاستقرار علىالقائمة النهائية للفريق بعد إبرام صفقات عدة هى الأغلى فى تاريخ النادى.
لعب فريق طنطا خلال معسكره بالإسكندرية مباراتين قبل مباراة الليلة، فاز فى الأولى على فريقالقوصية بخمسة أهداف، ثم فاز على فاركو بثلاثية.
سيلعب طنطا مباراته الرابعة والأخيرة خلال معسكره بالثغر مع الأنصار السعودى يوم الجمعة، ثم يواصل الفريق تدريباته قبل الحصول على راحة سلبية أول وثانى أيام عيد الأضحى قبل العودة لاستئناف تدريبات المرحلة الرابعة من فترة الإعداد على ملعب طنطا.
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