طنطا يفسخ تعاقده مع السعيد وأبوشعيشع

قام نادى طنطا بفسخ تعاقده بالتراضى مع كل من محمد أبوشعيشع وشوقي السعيد بعد انتقادات واسعة للجهاز الفنى، بقيادة أيمن المزين، بسبب تقدمهما فى السن،وعدم جدوى وجودهما.
يأتي ذلك تخوفًا مما حدث فى الموسم قبل الماضى بعد سلسلة تعاقدات مع لاعبين دونالمستوى وهو الأمر الذى أدى فى النهايه للهبوط.
يذكر أن طنطا قام منذ فترة بالإعداد بفسخ التعاقد مع عدد من اللاعبين مثل جون مانجا وأحمد العش ومحمد عبدالعزيز ميدو، مهاجم الترسانة، الذى وقع لأسوان.
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