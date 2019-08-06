التاريخ يمنح الهلال الأفضلية أمام الأهلي قبل مواجهة اليوم

يواجه اليوم الأهلي السعودي نظيره الهلال في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا على ملعب الجوهرة المشعة في تمام السابعة إلا ثلث بتوقيت القاهرة، الثامنة إلا ثلث بتوقيت السعودية.

تعد هذه المباراة هي أول مواجهة تجمع الفريقين في بطولة دوري أبطال آسيا منذ تغيير مسمى البطولة منذ عام 2003، ويشهد تاريخ لقاءات الفريقين بتفوق الهلال على الأهلي.

فيما يلي مواجهات الفريقين في العديد من البطولات

التقى الفريقان في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، منذ تغيير النظام في موسم 2008/ 2009 في 22 مباراة أسفرت عن فوز الهلال في 10 مواجهات، وفوز الأهلي في 3 لقاءات، و9 مواجهات آخرين ما بين تعادل سلبي وإيجابي.

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لعب الفريقان 6 مباريات في كأس الملك انتهت بفوز الأهلي في 3 مواجهات، وفوز الهلال

في لقاءين وتعادلا في مباراة أخرى.

في موسم 2016/2017 تقابل الفريقين في كأس السوبر السعودي مباراة واحدة انتهت بفوز الأهلي بركلات الترجيح.

لعب الراقي والزعيم 9 مباريات في كأس ولي العهد السعودي، حقق الزعيم الفوز في 5 مواجهات، والراقي في 3 مباريات، وتعادلا في مباراة واحدة.

آخر لقاءات الفريقين كانت في الموسم الماضي حيث تواجه الفريقان 4 مرات، فاز الهلال بنتيجة 4/3 و1/0 في الدوري السعودي، وفاز كل فريق 1/0 في مباراتي نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، وحسم الهلال الفوز بعد ذلك بركلات الترجيح.