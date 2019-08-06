رياضة | عاجل.. اتحاد الكرة يصدم الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. اتحاد الكرة يصدم الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى أسامة إسماعيل مدير الإعلام بالاتحاد المصري لكرة القدم والمتحدث الرسمي باسم الجبلاية أن يكون اتحاد الكرة قد حدد ملعبا لإقامة مباراة السوبر.

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وتابع إسماعيل:" لا مجال لبحث إقامة السوبر بستاد القاهرة نظرا لأعمال الصيانة التي تجرى حاليا هناك بعد استضافته لبطولة الأمم الأفريقية الأخيرة.

وكان اتحاد الكرة قد حدد موعد 18 سبتمبر لإقامة مباراة السوبر المصري بين بطل الدورى وبطل كأس مصر عن الموسم المنقضي.