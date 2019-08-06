رياضة | عاجل.. فيليب كوتينيو إلى آرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. فيليب كوتينيو إلى آرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الشهيرة، اليوم الثلاثاء، أن البرازيلي فيليب كوتينيو يقترب من الانتقال إلى آرسنال على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن كوتينيو الذي انضم إلى برشلونة قادماً من ليفربول بموجب عقد يمتد حتى 2023 ستتم إعارته قريباً إلى آرسنال.