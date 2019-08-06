رياضة | عاجل.. فيليب كوتينيو إلى آرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. فيليب كوتينيو إلى آرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية الشهيرة، اليوم الثلاثاء، أن البرازيلي فيليب كوتينيو يقترب من الانتقال إلى آرسنال على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن كوتينيو الذي انضم إلى برشلونة قادماً من ليفربول بموجب عقد يمتد حتى 2023 ستتم إعارته قريباً إلى آرسنال.
وكان كوتينيو قد انتقل إلى برشلونة في يناير 2018 ولكنه لم يثبت أقدامه في تشكيلة البارسا بشكل جيد على عكس المتوقع ورغم تألقه بقميص ليفربول.
وسبق لكوتينيو اللعب بقميص إنتر ميلان من 2008 حتى 2013 ومثل بعض الفرق على سبيل الإعارة مثل فاسكو دي جاما وأيضاً إسبانيول وانضم لليفربول في 2013 حتى 2018 انضم انتقل إلى برشلونة.