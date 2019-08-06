رياضة | مفاجأة.. غياب طارق حامد وفرجاني ساسي عن مباراة الزمالك وبطل الصومال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. غياب طارق حامد وفرجاني ساسي عن مباراة الزمالك وبطل الصومال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقرر غياب الثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي عن مباراة الزمالك المقبلة امام فريق ديكاداها الصومالي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

Advertisements

ويأتي غياب الثنائي بسبب حصولهم على راحة عقب انتهاء منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، وذلك بالاتفاق مع الجهاز الفني للفريق الابيض بقيادة طارق يحيي.

ويواجه فريق الزمالك نظيره ديكاداها الصومالي يوم الأحد المقبل على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس، في ذهاب دور الـ٦٤ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.