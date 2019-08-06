رياضة | برشلونة يحسم صفقة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يحسم صفقة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب نادي برشلونة من حسم صفقة جديدة خلال الساعات القليلة المقبلة في إطار تدعيم الإدارة الكتالونية لصفوف الفريق استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد.

وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن برشلونة يقترب من الإعلان رسمياً عن ضم دييجو بالاسيوس المدافع الإكوادوري الذي قدم مستوى مذهل في كأس العالم تحت 20 عاماً.

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وأفادت الصحيفة الإسبانية أن نادي برشلونة يستهدف تكرار صفقة موسى واجو الذي تم ضمه من أوييبن البلجيكي مقابل 5 ملايين يورو ومن ثم لعب في برشلونة "ب" وصعد للفريق الأول بعد ذلك.

واتفق برشلونة على ضم ظهير أيسر ديبورتيفو أوكاس والمعار من تيلبورج الهولندي، لمدة موسمين على سبيل الإعارة مع تخصيص خيار الشراء والذي لن يكون إلزامياً ويمكن أن يتم الإعلان يوم غدٍ عن الصفقة.

وكان نادي برشلونة قد أعلن منذ أيام قليلة عن ضم جونيور فيربو من ريال بيتيس لتدعيم الجبهة اليسرى التي يقوده جوردي ألبا، وتعاقد قبل ذلك البارسا مع فرينكي دي يونج وأنطوان جريزمان.