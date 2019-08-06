رياضة | ريال مدريد يقترب من نيمار

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يقترب البرازيلي نيمار جونيور من مغادرة باريس سان جيرمان وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك بناءاً على رغبته في الرحيل بعدما فشل في التأقلم مع أجواء النادي الباريسي.

وأعلن نيمار رغبته في العودة مجدداً إلى برشلونة ولكن يبدو أن علاقة إدارة الناديين ببعضهما متوترة بعض الشيء بسبب اللاعب وبالتالي قد يعطل قدوم البرازيلي إلى كامب نو.

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