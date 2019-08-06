رياضة | ريال مدريد يقترب من نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يقترب من نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يقترب البرازيلي نيمار جونيور من مغادرة باريس سان جيرمان وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك بناءاً على رغبته في الرحيل بعدما فشل في التأقلم مع أجواء النادي الباريسي.
وأعلن نيمار رغبته في العودة مجدداً إلى برشلونة ولكن يبدو أن علاقة إدارة الناديين ببعضهما متوترة بعض الشيء بسبب اللاعب وبالتالي قد يعطل قدوم البرازيلي إلى كامب نو.
وقال اغناسيو ميغيليز صحفي في برنامج الشرينجيتو أن قضية نيمار بها تطورات جديدة حيثُ يتوقع أن نادي ريال مدريد يقبل عرض الإعارة مع خيار الشراء ومن حيث المبدأ سيكون بأقل من 200 مليون يورو.
وقدم باريس سان جيرمان الاقتراح "الإعارة" وريال مدريد ينتظر زيدان بصبر لكي يقرر موقفه تجاه قدوم نيمار من عدمه.
وكان نيمار قد انتقل للعب في صفوف باريس سان جيرمان قادماً من برشلونة بمقابل 200 مليون وهو قيمة الشرط الجزائي في عقده.