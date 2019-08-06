رياضة | عاجل.. الكاف يعاقب الزمالك رسميا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الكاف يعاقب الزمالك رسميا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم تغريم نادي الزمالك مبلغ 22.5 ألف دولار، على هامش أحداث المباراة النهائية لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية بين الأبيض ونهضة بركان المغربي.

وجاءت عقوبات الكاف على الزمالك بسبب استخدام جمهوره لألعاب نارية وأجهزة ليزر وإلقاء زجاجات مياه خلال مباراة نهضة البركان.

Advertisements

يذكر ان الزمالك فاز على بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بعد عبور نهضة بركان بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك عقب التعادل بهدف لكل فريق في مجموع المباراتين.