رياضة | جهاد جريشة الأقرب لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جهاد جريشة الأقرب لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب جهاد جريشة الحكم الدولي من إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز سبورت، ضمن منافسات دور الـ16 لمسابقة كأس مصر.

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ويأتي اقتراب جهاد جريشة بعد تصدره مشهد الترشيحات داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري، لإدارة المباراة، فيما حل محمد عادل الحكم الدولي بديلا له، في حال استبعاد جريشة لأي أسباب خلال الساعات المقبلة.

ويلتقي الأهلي بيراميدز سبورت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات دور الستة عشر لمسابقة كأس مصر.