رياضة | بسبب زوجته.. زيدان يرفض ضم مهاجم عالمي لريال مدريد

لا يزال الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد يريد الاعتماد على رودريجو ولوكا يوفيتش الوافد الجديد لقيادة خط هجوم الفريق بالفترة المقبلة بالإضافة لعناصر أخرى مثل ماريانو دياز.

وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن هناك اقتراح بالدخول في مفاوضات مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان الذي ظل هدفاً لبرشلونة وليونيل ميسي في الفترة الماضية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فلورنتينو بيريز لا يمانع قدوم واحد من أفضل المهاجمين في العالم والذي قد يتخلص منه ناديه مقابل 48 مليون يورو.

وأكدت "دون بالون" أن زيدان ضد توقيع إيكاردي حيثُ يعتبره هو وزوجته واندا نارا بمثابة "قنبلة موقوتة" ويسببون الكثير من المشاكل.

وكان نادي ريال مدريد قد تعاقد مع صفقات في الصيفية حيثُ ضم إيدين هازارد ورودريجو وميليتاو وميندي ولوكا يوفيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت.