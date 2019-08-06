رياضة | خناقة في برشلونة على شرف أمريكا

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اشتعلت أزمة عنيفة أرنستو فالفيردى مدرب برشلونة الإسباني وإدارة النادي بسبب رحلة الفريق إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض مباراتين وديتين ضد نابولى استعداداً للموسم الجديد.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن فالفيردى كان يرغب فى البقاء بمدينة برشلونة قبل مباراة أتلتيك بلباو يوم 8 أغسطس المقبل فى افتتاح منافسات الدورى الإسباني بدلًا من الرحلة الشاقة إلى أمريكا.

وأوضحت أن مدرب برشلونة انفعل غاضبًا على مسئولي برشلونة وإدارة النادي لأن الوقت المتاح كان يجب أن يكون لتجهيز اللاعبين بدلًا من الرحلة الطويلة والشاقة لنجوم الفريق.

وأشارت إلى جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة أصبح يتدخل فى شئون الفريق بشكل متزايد وهو ما ظهر في قرار السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.