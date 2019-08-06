رياضة | رسميا.. بيراميدز يوافق على إعارة بينافنتي إلى نانت الفرنسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. بيراميدز يوافق على إعارة بينافنتي إلى نانت الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مسؤولو نادي بيراميدز سبورت، على رحيل البيروفي كريستيان بينافنتي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى نانت الفرنسي، لمدة عام على سبيل الإعارة.

واجتاز اللاعب الكشف الطبي صباح اليوم بناديه الجديد، وقام بتوقيع عقود إعارته لمدة عام مع وجود بند يتيح للنادي الفرنسي بالشراء النهائي بعد دفع 5 ملايين يورو.