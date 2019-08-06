رياضة | برشلونة يفلت من عقوبات "ميسي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يفلت من عقوبات "ميسي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفلت فريق برشلونة الإسباني من العقوبات المالية بسبب غياب ليونيل ميسي عن المباريات الودية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعرض ليونيل ميسي ميسي لإصابة في الساق يوم أمس الاثنين وانسحب من التدريبات على الفور، وتم استبعاده من قائمة الفريق التي سافرت إلى أمريكا من أجل خوض مباراتي نابولي.

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وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أنه لن يكون هناك أي عقوبة مالية لأن غياب ميسي سيكون بسبب الإصابة وليس اختياريًا، وسيحصل برشلونة على كامل مستحقاته المالية من المشاركة في المباراتين بحسب الاتفاق المبرم.