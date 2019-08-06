شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يغرم الزمالك 22.5 ألف دولار بسبب سلوك جماهيره في نهائي الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، «كاف»، فرض غرامة على نادي الزمالك قيمتها 22 ونصف ألف دولار، عقوبة على ما بدر من جماهيره خلال مباراة نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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وأوضح «كاف» أن العقوبة تأتي نتيجة استخدام الشماريخ والألعاب النارية والليزر وإلقاء زجاجات المياة على أرض الملعب.

وكان الزمالك قد توج بكأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي بعد خسارته ذهابًا بهدف نظيف وفوزه إيابًا بالنتيجة نفسها قبل أن يحسم البطولة لصالحه بركلات الترجيح على ملعب برج العرب.