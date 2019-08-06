كاف يعاقب الزمالك وبركان ويبرئ لقجع بأحداث نهائي الكونفيدرالية

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تغريم نادي الزمالك مبلغًا قدره 22.5 ألف دولار بسبب استخدام جماهيره لألعاب نارية وأجهزة ليزر وإلقاء زجاجات مياه خلال إياب نهائي الكونفيدرالية.

وتوج الزمالك بالنسخة الماضية ببطولة الكونفيدرالية، بعد فوزه على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح، عقب فوز كل فريق على ملعبه بهدف دون رد.

كما وقعت اللجنة غرامة قدرها 30 ألف دولار على فريق نهضة بركان، بسبب السلوك العدائي للاعبيه في المباراة، كما أوقف لاعبه عمر النمساوي بسبب سلوكه العدائي تجاه الحكم عند استلام ميداليته.

ولم تدين اللجنة فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي، والذي اتهمه الحكم الإثييوبي بامالاك تيسيما بالاعتداء عليه، مؤكدة أن هناك تضاربًا في الروايات، حيث كتب الحكم في تقريره أن لقجع اعتدى عليه، فيما كتب المراقب أن مسؤولين بالفريق المغربي واجهوا الحكم، ولم تثبت شهادة الشهود الواقعة لذلك تم تبرئته.