شكرا لقرائتكم طارق يحيى يستبعد طارق حامد وساسى من مواجهة الزمالك أمام ديكاداها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد الجهاز الفنى للزمالك بقيادة طارق يحيى، ثنائى الفريق طارق حامد والدولى التونسى فرجانى ساسى من المشاركة في المباراة المقبلة أمام ديكاداها بطل الصومال فى ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 11 أغسطس الجارى.

وجاء استبعاد جهاز الزمالك للثنائي بسبب حصولهم على أجازة طولية ولم يشارك أي منهما فى التدريبات الجماعية للفريق التى انطلقت مساء الجمعة الماضى.

وبذلك يفقد الزمالك جهود ثلاثة لاعبين من عناصره الأساسية وهم طارق حامد وفرجانى ساسى بسبب الأجازة التى حصلوا عليها، ومحمود علاء مدافع الفريق نظرًا لاستمرار خضوعه لبرنامج تأهيل منذ أن تعرض للإصابة بارتجاج خفيف فى المخ خلال مشاركته فى أخر مباراة بالدورى أمام الأهلى.