شكرا لقرائتكم طارق يحيى: الزمالك يحتاج لمدرب عمل فى الدورى المصرى.. ودياز الأفضل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف طارق يحيى المدير الفنى المؤقت للزمالك، عن رأيه بشأن المدرب الأجنبى الجديد للفريق بأن يكون مدرب سبق له العمل فى المنطقة العربية، والأفضل أن يكون عمل من قبل فى الدورى المصرى.
وأكد مدرب الزمالك المؤقت: "لدينا دورى أمره محير وغريب ولو أحسنا الاختيار أن نأتى بمدرب يعرف جيدا كل ظروف ذلك الدورى ومتغيراته بين اللحظة والثانية فى المواعيد وعدد من الأمور".
وقال طارق يحيى تعليقا على اقتراب الأرجنتينى رامون دياز المدير الفنى السابق لبيراميدز من قيادة الزمالك خلال الفترة المقبلة: "دياز سيكون أفضل اختيار فى حالة موافقة متطلباته المالية لإمكانيات النادى وتجربته مع بيراميدز ناجحة وأيضا المدرسة البرتغالية والإسبانية يمكنهم تحقيق نجاحات معنا خاصة أن المدربين البرتغاليين لدينا سجل ناجح معهم بداية مثل جوزيه وفينجادا وفيريرا".
وتابع يحيى إنه يرى أنه من الضرورى أن يكون المدرب الأجنبى الجديد للزمالك صاحب شخصية قوية موضحا أن مهمته ستنتهى باستقدام النادى للمدرب الأجنبى الجديد للفريق.
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