شكرا لقرائتكم الكاف يغرم الزمالك 22.5 ألف دولار بسبب شغب جماهيره فى نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قرارات اجتماع لجنة الانضباط الأخير والذى تضمن عقوبات على نادى الزمالك بسبب تصرفات جماهيره في نهائي الكونفدرالية ضد نهضة بركان المغربي.

وتوج الزمالك بكأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي بعدما انتهت مباراة الذهاب بخسارة الأبيض بهدف دون رد، قبل أن يفوز فى الإياب ببرج العرب، وحسم اللقاء بركلات الترجيح.

ونشر الكاف بيانا رسميًا أعلن فيه تغريم الزمالك 22.5 ألف دولار بسبب استخدام الجماهير الليزر والألعاب النارية بجانب إلقاء زجاجات مياه داخل أرض الملعب.

فى الوقت نفسه، تعرض نهضة بركان لعقوبات أكثر قسوة من الزمالك عن مباراة الذهاب التى أقيمت فى المغرب ووصلت إلى 62.5 ألف دولار بسبب تصرفات الجماهير والمسئولين واللاعبين وجاءت العقوبات كالتالي..

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غرامة 22.5 ألف دولار بسبب استخدام الجماهير الليزر والألعاب النارية وإلقاء الصواريخ داخل أرضية الملعب.

إيقاف اللاعب عمر النمساوي 4 مباريات وتغريم النادي 10 آلاف دولار لتصرفاته غير الرياضية تجاه طاقم التحكيم عقب مباراة الإياب.

غرامة 30 ألف دولار بسبب تصرفات مسئولى النادى ضد حكم المباراة عقب خسارة اللقب.

كما قررت اللجنة تغريم الوداد المغربى 15 ألف دولار بسبب تصريفات جماهيره فى مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا ونفس العقوبة ضد الترجي التونسي بسبب جماهيره أيضًا فى مباراة الذهاب بالمغرب.