موعد مباراة الريان ضد قادش اليوم 6-8-2019 الودية في تحضيرات فريق الريان للموسم الجديد 2020

نقدم لكم ونتابع معكم أخر تطورات موعد مباراة الريان ضد قادش اليوم والتي تقام حصريا ضمن تحضيرات فريق الريان للموسم الجديد 2020، وسنتابع معكم في هذه المقالة تفاصيل المباراة وأهم الأخبار حولها وقد أعلن فريق قادش الذي يعتبر ضمن أحد فرق الدرجة الثانية في أسبانيا أنه سوف يلاقي فريق الريان القطري ودياً خلال التحضيرات للموسم الجديد حيث يعتبر نادي قادش من الأندية القوية في الدرجة الثانية في الدوري الإسباني حيث يدربة الأوروجوياني دييجو أجيري

قام النادي الاسباني بإبرام العديد من الصفقات مؤخراً حيث أعلن عن ضم غابرييل ميركادو اللاعب الأرجنتيني الذي له الكثير من الخبرات في الدوري الأسباني بشكل عام، ومن الواجب ذكره أنه يتطلع كل من في نادي الريان إلى جعل الموسم إستثنائي حيث ظهر الفريق بالكامل بمستوى جيد و خاصة في صالة الأحمال مع العلم على غياب عبدالرحمن الكربي لاعب الريان أثر عملية جراحية في العضلة الضمة في الفخذ الأيمن وسوف يخوض فترة تأهيلية للعودة للملاعب خلال الفترة المقبلة.

موعد مباراة قادش و الريان

تقام المباراة الودية في الأراضي الإسبانية حيث يستضيف قادش الإسباني فريق الريان العربي القطري ضمن تحضيرات كلا الفريقين للموسم الجديد حيث تم إعلان عن إقامة المباراة في يوم السادس من شهر أغسطس الجاري وتقام بالأوقات الأتية

في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت قطر

في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية

وتقام المباراة على ملعب Estadio Antonio Barbadillo ويعد من أهم الملاعب الموجودة في إسبانيا التاريخية.

مباراة قادش والريان

ويسعى كل عامل في نادي الريان إلى إنتاج موسم قوي يليق بالصفقات والتدعيمات التي حدثت للفريق في موسم الإنتقالات الماضي حيث يسعى الريان لحصد كل البطولات الممكنة من دوري قطري وكأس الملك وبالإضافة لبطولة أبطال أسيا التي طالما أستصعبت على نادي الريان القطري والأندية القطرية حيث يعتبر آخر إنجاز كبير هو وصول السد القطري لنهائي البطولة في نسخة سابقة و خسر النهائي في النهاية ، أما على الجانب الأخر يسعى قادش للتأهل للدرجة الأولى في الدوري الإسباني اللاليجا حيث ظل فترة طويلة الأمد في دوري الدرجة الثانية أكثر من عشر سنين و قام بالعديد من التدعيمات للقيام بذلك الحلم.