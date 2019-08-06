7sri بث مباشر الاهلي والهلال اليوم تابع لايف حصري yalla دوري ابطال آسيا لكرة القدم

رابط مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2019، وذلك في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، ويستضيف مباراة الاهلي والهلال ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة، تنقل مباراة الهلال والاهلي مباشر عبر قناة BeIN SPORT HD 2 الناقل الرسمي لمباريات دوري أبطال آسيا الموسم الجاري، وأسندت مهمة التعليق على أحداث مباراة الاهلي والهلال اليوم للمعلق سواء الذهب، كما ستنقل عبر قناة الكأس HD 6 بتعليق خالد الحدي، وتنطلق المواجهة في تمام الساعة 7:40 مساءً بتوقيت السعودية

وصل نادي الهلال لدور الـ16 بالبطولة الآسيوية بعد أن حصد 13 نقطة من 6 مباريات، كمتصدر للمجموعة الثالثة، إذ فاز في 4 مباريات وتعادل في واحدة وخسرة مواجهة وحيدة أمام فريق استقلال طهران الإيراني، وتأهل زعيم الأندية السعودية رفقة الدحيل القطري صاحب الوصافة برصيد 9 نقاط، ويأمل الفريق في تحقيق الفوز خارج الديار لاكتساب راحة في مباراة العودة المقرر لها يوم 13 من الشهر الجاري.

تأهل الاهلي السعودي لدور الـ16 من دوري الأبطال بتحقيقه الفوز على فريق باختاكور بهدفين لهدف، في الجولة الختامية من دور المجموعات، ونجح الراقي في حسم مقعد الوصافة للمجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط حصدهم من خلال مشواره في الدور الأول بعد الفوز في ثلاث مباريات وتلقي ثلاث خسائر.

من المتوقع أن يبدأ المدير الفني للهلال السعودي رازفان لوشيسكو بذات الطريقة المُعتاد عليها في المباريات الماضية، حيث سيدفع في حراسة المرمى بالمعيوف، وفي الدفاع جانح هيون سون، جحفلي، البليهي، الشهراني، وكنو وناصر الدوسري في الوسط، والهجوم سيتواجد جوميس.

Advertisements

عبد الله المعيوف

ياسر الشهراني – علي البليهي – محمد جعفلي – جانج هيون سون

ناصر الدوسري – محمد كنو

سالم الدوسري – سيباستيان جيوفينكو – أندريه كاريلو

بافيتيمبي جوميس

وفي الجانب المقابل، سيخوض المدرب برانكو إيفانكوفيتش المواجهة بطريقته التي اعتاد عليها مع الراقي، سيدفع بالثنائي معتز هوساوي ومحمد آل فتيل في الدفاع، وفي الهجوم جوزيف دي سوزا ونوح الموسى، ليكون التشكيل كاملاً على النحو التالي.

محمد العويس

عبد الله حسون – معتز هوساوي – محمد آل فتيل – سعيد المولد

نوح الموسي – جوزيف دي سوزا

سلمان المؤشر – عبد الرحمن غريب – عبد الفتاح عسيري

عمر السومة

تابع مباراة الاهلي ضد الهلال السعودي اليوم لايف مباشر