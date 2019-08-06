“الشهري” يخضع لجراحة ناجحة في ألمانيا

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

أعلن نادي الرائد، اليوم الثلاثاء، خضوع صالح الشهري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لعملية جراحية في ألمانيا، وقد تكللت بالنجاح.

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ونشر الرائد صورة للاعب عبر إجراء العملية، عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الإجتماعي “تويتر”.

وغرد النادي: “أجرى لاعب فريق الرائد الكابتن صالح الشهري عملية جراحية (فتق رياضي) اليوم في أحد المراكز الطبية في ألمانيا وتكللت بالنجاح ولله الحمد”.

يشار إلى أن صالح الشهري، تصدر قائمة الهدافين من اللاعبين المحليين في الموسم الماضي، وسجل للرائد 16 هدفا منها ثلاثية في شباك الأهلي وثلاثية أخرى في شباك أحد.