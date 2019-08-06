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الامارات | خورفكان يختتم معسكره الخارجي ويعود للدولة غدا

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محمد فاضل – الشارقة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  اختتم فريق نادي خورفكان يوم امس معسكره الخارجي الذي اقامه في مصر استعدادا للموسم المقبل لدوري الخليج العربي، بعد ان خاض اخر مبارياته الودية امام فريق الانتاج الحربي المصري وانتهت لصالح الاخير بهدفين مقابل هدف واحد وذلك في المباراة الودية التي اقيمت امس حيث سجل لخورفكان لاعبه البرازيلي.


 بيسمارك هدفه الوحيد، وستعود البعثة مساء يوم غد الى الدولة، بعد ان خاض خمس مباريات ودية فاز في واحدة على اف سي المصري (2-1)، بينما خسر من نجران السعودي (2-1)  وامام الترسانة المصري (1-0) وطلائع الجيش المصري (3-0) والانتاج الحربي (2-1).

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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