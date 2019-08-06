الامارات | خورفكان يختتم معسكره الخارجي ويعود للدولة غدا

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يختتم معسكره الخارجي ويعود للدولة غدا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم فريق نادي خورفكان يوم امس معسكره الخارجي الذي اقامه في مصر استعدادا للموسم المقبل لدوري الخليج العربي، بعد ان خاض اخر مبارياته الودية امام فريق الانتاج الحربي المصري وانتهت لصالح الاخير بهدفين مقابل هدف واحد وذلك في المباراة الودية التي اقيمت امس حيث سجل لخورفكان لاعبه البرازيلي.
بيسمارك هدفه الوحيد، وستعود البعثة مساء يوم غد الى الدولة، بعد ان خاض خمس مباريات ودية فاز في واحدة على اف سي المصري (2-1)، بينما خسر من نجران السعودي (2-1) وامام الترسانة المصري (1-0) وطلائع الجيش المصري (3-0) والانتاج الحربي (2-1).
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