شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتعاقد مع «شهاب وخليفة وفادي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب نجح مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، في إنهاء 3 صفقات جديدة للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، والذي يقوده فنياً مجدي عبدالعاطي. وأعلن مصطفى أمين، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على فريق الكرة بالنادي، عن الصفقات الثلاثة، وهي كل من اللاعب شهاب الدين أحمد، لاعب الأهلي وطلائع الجيش والإنتاج الحربي والأسيوطي وبتروجيت السابق، ومحمد خليفة، لاعب الزمالك وبتروجيت والأسيوطي وليتشويس البرتغالي والداخلية السابق، وفادي فريد لاعب الأهلى والجونة والنصر والشرقية.

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