شكرا لقرائتكم خبر عن فينالدوم: نسعى لبداية قوية في الدوري.. مواجهات صعبة بانتظار ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال جيني فينالدوم، لاعب ليفربول، إن الريدز يسعى لبداية قوية في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي بكل قوة، خاصة أن الفريق يرغب في المنافسة على اللقب مرة أخرى.

Advertisements

ويواصل الفريق الذي اكتملت صفوفه بعودة ساديو ماني، التدريبات استعدادًا لمباراة افتتاح البريميير ليج ضد نورويتش سيتي على ملعب آنفيلد، الجمعة.

وقال لاعب الوسط الهولندي، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: «أعتقد أن هدفنا الأول هو حصد أكبر عدد من النقاط في بداية الموسم، وأتوقع أن يتصاعد مستوى جميع اللاعبين بمرور المباريات».

وأضاف: «لقد عاد الجميع الآن، ويمكننا الاستمرار في العمل على إنهاء الموسم الجديد بشكل أفضل من سابقه. الدوري الإنجليزي صعب للغاية، وجميع الفرق لن تنتظرك حتى تكتمل صفوفك، لذا علينا أن نحظى ببداية قوية، ونحن متحمسون كثيرًا. الفترة التحضيرية كانت جيدة وصعبة، والآن نتطلع لبداية الدوري».