شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يلتقي المتحدة للإسكان وديًا استعدادًا لمواجهة بطل الصومال والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة طارق يحيى، لقاءً وديًا، في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، أمام فريق الشركة المتحدة للإسكان.
ويستعد الزمالك لمواجهة بطل الصومال، في ذهاب دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا، المقررة إقامتها مساء الأحد المقبل.
وحرص طارق يحيي، المدير الفني، خلال التدريبات التي أقيمت أمس الأحد، على أن تكون الفقرة التأهيلية في بداية المران خفيفة، وجاءت عبارة عن تأهيل بالكرة، سواء بالتسديد أو التمريرات القصيرة، مع عمل بعض الإطالات وقفز الحواجز القصيرة.
وذكر الموقع الرسمي للنادي أن الجهاز الفني خصص فقرة تأهيل خاصة لمحمد عبد الشافي، لاعب الفريق، وهي عبارة عن ركض حول الملعب، وذلك عقب أدائه بعض التدريبات بجمانيزيوم النادي.
فيما أدى محمود علاء، مدافع الفريق، تدريبات تأهيل إضافية بالركض حول الملعب عقب أدائه تدريبات علاجية بجمانيزيوم النادي.
وأكد طارق يحيي جاهزية الفريق لمواجهة بطل الصومال، مشيراً إلى أن اللاعبين خاضوا حتى الآن 8 وحدات تدريبية، ووصلوا لمرحلة جيدة من الناحيتين الفنية والبدنية، وأن الجميع في قمة التركيز والاستعداد للمباراة المقبلة.
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