نجم روما يشعل الصراع بين موناكو والإنتر

انضم فريق موناكو الفرنسي، للصراع على التعاقد مع البوسني إيدين دجيكو مهاجم روما، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، أن موناكو وضع اسم دجيكو في قائمة المطلوب التعاقد معهم في الصيف، لتعزيز الخط الهجومي للفريق في الموسم الجديد.

وأضافت أن النادي الفرنسي سينافس إنتر ميلان، على ضم مهاجم الذئاب، في ظل عدم توصل النيراتزوري لاتفاق حتى الاَن مع الجيالوروسي، على التعاقد مع اللاعب.

وتشير تقارير صحفية إلى أن إنتر ميلان قدم عرضًا بقيمة 15 مليون يورو، فيما يطلب روما الحصول على 20 مليون للسماح برحيل دجيكو.

ولفتت المجلة إلى أن دجيكو يعد أحد أهداف ليوناردو جارديم، المدير الفني لفريق الإمارة، حيث يسعى البرتغالي للعودة باللعب بطريقة "4-4-2"، والتي نجح من خلالها في التتويج بلقب الدوري الفرنسي خلال موسم 2016-2017.

وختمت بأن قائمة موناكو تضم بعض الأسماء الأخرى مثل أندريا سيلفا أو بغداد بونجاح.

