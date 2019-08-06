الهلال السوداني يخسر جهود شهاب وبلعويدات

وتعود أسباب خسارة اللاعبين في المرحلة الأولى من المشوار القاري، إلى عدم تسجيل بلعويدات في القائمة القارية للهلال، بينما لم تكتمل عملية التعاقد مع شهاب بن فرج.
وتضم بعثة الهلال 31 فردًا بينهم 21 لاعبًا، وأبعد الجهاز الفني، صانع الألعاب سليم محمد والمدافع محمد المعتصم ومحمد سفاري.
وتم تكليف مدرب الأحمال فتحي بشير، بتدريب مجموعة اللاعبين المتواجدين في السودان، لحين عودة بعثة الفريق الأزرق من رواندا منتصف الأسبوع المقبل.
وأسند نادي الهلال، رئاسة البعثة في رواندا، إلى المدير الرياضي الطريفي الصديق.
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