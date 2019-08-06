اخبار الرياضه

نفط ميسان يبدأ تدعيم صفوفه

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
أبرم نادي نفط ميسان، أول تعاقداته للموسم المقبل، بإضافة ثنائي جديد للفريق العراقي، تحضيرًا لمنافسات الموسم المقبل.

وقال مدرب نفط ميسان، أحمد دحام، في تصريحات صحفية، إن الإدارة نجحت في استقطاب مهاجم النجف السابق حسين سلمان، وأحمد عبد الرزاق مهاجم الديوانية.

وأوضح أن هناك مفاوضات مع لاعبين جدد سيتم الإعلان عنهم حال إتمام التعاقد بشكل رسمي.


وأشار دحام إلى أن الفريق سيبدأ تحضيراته للموسم المقبل، في السابع عشر من الشهر الجاري، أي بعد عيد الأضحى المبارك. 

يشار إلى أن نفط ميسان احتل المركز الخامس في الموسم المنتهي، بعد أندية الشرطة والقوة الجوية والزوراء والنفط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نفط ميسان يبدأ تدعيم صفوفه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا