نفط ميسان يبدأ تدعيم صفوفه

وقال مدرب نفط ميسان، أحمد دحام، في تصريحات صحفية، إن الإدارة نجحت في استقطاب مهاجم النجف السابق حسين سلمان، وأحمد عبد الرزاق مهاجم الديوانية.
وأوضح أن هناك مفاوضات مع لاعبين جدد سيتم الإعلان عنهم حال إتمام التعاقد بشكل رسمي.
وأشار دحام إلى أن الفريق سيبدأ تحضيراته للموسم المقبل، في السابع عشر من الشهر الجاري، أي بعد عيد الأضحى المبارك.
يشار إلى أن نفط ميسان احتل المركز الخامس في الموسم المنتهي، بعد أندية الشرطة والقوة الجوية والزوراء والنفط.
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