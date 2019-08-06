شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فرق و«خبير جراد» تباشر أعمالها في ملعب المحالة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سياف الشهراني (ابها)

باشرت 3 فرق لمكافحة الجراد مع خبير، بعد تلقي مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بعسير المشرف العام على غرفة العمليات مكافحه الجراد بمنطقه عسير المهندس فيصل ال زياد، بلاغاً حول تواجد الجراد مساء (السبت) الماضي في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة. وذكر الفرع أنه تم توجيه مشرف قطاع أبها المهندس عبدالله حسن الويمني والمهندس محمد خالد الغامدي، وبحضور خبير الجراد المهندس عبدالرحمن الصائغ بالتنسيق مع مدير مكتب هيئه الرياضه بأبها معتق جرمان، للوقوف على الموقع وبحضور ثلاث فرق مكافحة جراد.

وباشرت الفرق مهامها في الموقع، وقد تم رش مواقع تواجد الجراد احترازياً بأجهزة EC و ULV بأستخدام مبيد حشري ذو تركيز مناسب في حينه. من جانبه قام خبير الجراد المهندس عبدالرحمن الصائغ، بالوقوف على الطبيعة في ملعب المحالة أول أمس (الأحد)، وأفاد بأن الوضع مستقر ولا يوجد أي سرب للجراد المحيطة بالملعب، كما ذكر في التقرير الفني الذي أعد من قبل مدير مكتب وزراه البيئة والمياه والزراعة بأبها، والمشرف على قطاع أبها والواديين.