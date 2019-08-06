شكرا لقرائتكم طارق مصطفى: الزمالك يحتاج مدرب أجنبى قوى الشخصية بمساعديه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف طارق مصطفى نجم الزمالك والمدير الفنى السابق لسريع وادى زم المغربى، أنه يميل إلى تعيين مدرب أجنبى بكل مساعديه باستثناء الجهازين الطبى والإدارى، مضيفا أن المدرب الأجنبى الجديد للفريق الأبيض يجب أن يمتاز بقوة الشخصية وقراءة الملعب بصورة رائعة خلال إدارة المباريات.

وأكد طارق مصطفى لـ الخليج 365، عن المواصفات التى يرى إنه يجب توافرها فى المدير الفنى الأجنبى الجديد للفريق قائلا: "المدرب لازم يكون بيعرف يتعامل نفسيا مع اللاعبين بشكل جيد خاصة أن الفريق به عدد كبير من النجوم وستأتى مباريات لن يلعب بعضهم وفى تلك الحالة يجب أن يكون قرار المدرب مقنع للاعبيه ويجب أن يكون لديه جرأة فى كافة قراراته لذلك اختيار مدرب صاحب شخصية قوية سيسهل أمور كثيرة أمامه".

وعن إمكانية انضمامه فى منصب المدرب العام بالجهاز الجديد للزمالك قال: "هذا الأمر انتهى من حساباتى من فترة طويلة"، مشددا إنه يتمنى التوفيق لجهاز الزمالك القادم.

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وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أكد أنه اجتمع بالثنائى طارق يحيى المدير الفنى الحالى للفريق وطارق مصطفى نجم النادى السابق لمناقشة الأسماء المطروحة لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة وهو ما رفض طارق مصطفى الحديث بشأن نتائجه فى الوقت الحالى واكتفى بالتأكيد على حسم رئيس الزمالك لذلك الملف خلال الـ48 ساعة الجارية وأوضح فقط مقترحاته بشأن الجهاز الجديد للفريق الأبيض.