شكرا لقرائتكم تأجيل مواجهة بيراميدز والنجم الكونغولى 24 ساعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت قناة تايم سبورت، عن تأجيل مباراة بيراميدز مع النجم الكونغولى لتقام السبت المقبل فى تمام العاشرة مساءً بدلا من الجمعة، بلقاء الذهاب بالدور التمهيدى الأول بالكونفدرالية باستاد الدفاع الجوى.

ويسعى مسئولو نادى بيراميدز، إلى التواصل مع السفارة المصرية بدولة الكونغو لإرسال أى سيديهات لفريق النجم قبل مواجهته بالبطولة الكونفدرالية.

ويأمل الفرنسى ديسابر المدير الفنى لبيراميدز، فى التعرف على الفريق المنافس له بضربة البداية بالكونفدرالية عن طريق بعض علاقاته بالقارة الأفريقية، باعتباره فنيا سابقا لمنتخب أوغندا.

Advertisements

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين أحد أيام 23، 24، 25 أغسطس بالكونغو.

وشارك بيراميدز بالبطولة باعتباره ثالث بطولة الدورى الممتاز