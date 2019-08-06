شكرا لقرائتكم المقاصة: لسنا كوبرى للأندية.. وقدمنا كل التسهيلات للزمالك لضم أنطوى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد اللواء بكرى سليم المدير التنفيذى لمصر المقاصة أن ستاد الفيوم بات جاهزاً لاستضافة مباريات الفريق فى الموسم الجديد بما فيها مواجهات الفريق الفيومى أمام الأهلى والزمالك، مؤكداً أن مجلس إدارة المقاصة ينتمى بالكامل للزمالك باستثناء عضوين ورغم ذلك يتهم بإنه يجامل الأهلى.

ويضيف المدير التنفيذى لمصر المقاصة: "المقاصة ملتزم بقرار الامن بشأن استضافة ستاد الفيوم لمباريات الأهلى والزمالك".

وقال بكرى سليم فى مداخلة هاتفية لقناة "تايم سبورت": "شرف كبير للفيوم تواجد الأهلى والزمالك لملاقاة المقاصة هناك فهى بمثابة عرس كروى تنتظره الجماهير بمزيد من الشغف ولكن لن نعترض فى حالة إصرار لجنة المسابقات على عدم استضافة ستاد الفيوم لمباريات بعينها وفقاً للترتيبات الأمنية"

وعن حقيقة اتهام المقاصة بمحاباة الأهلى علق بكرى سليم: "تعاملات الأهلى معنا أكثر من رائعة أما الزمالك فلن نقول شيئاً سوى أنهم لابد أن يتبعوا الأصول، فلقد وافقنا على انتقال إسلام جابر للزمالك، لا يحكمنا سوى رغبة اللاعبين رغم أن مجلس المقاصة بالكامل انتماؤه للزمالك باستثناء الثنائى محمد مجد وعصام سراج الدين يشجعان الأهلى".

ويضيف المدير التنفيذى لمصر المقاصة: "قدمنا كل التسهيلات للزمالك لضم أنطوى ولكن حدث اختلاف بين اللاعب والنادى وواجهنا اتهامات من مسئولى الزمالك بمحاباة الأهلى وقت انتقال حسين الشحات وأحمد الشيخ للأهلى وهى اتهامات باطلة لانها رغبة اللاعبان وليس لنا دخل بها فلقد فضلا الانتقال للقلعة الحمراء ورفضا الزمالك ".

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وتابع بكرى سليم: "نرفض كل مايقال أن المقاصة "كوبرى للأندية"، لدينا خطة واضحة لتنفيذ طلبات ميدو المدير الفنى للفريق فهو بمثابة رئيس مجلس إدارة فريق الكرة".

وعن ترشيح إيهاب جلال مدرب المقاصة السابق لتدريب منتخب مصر علق بكرى سليم : "اقترح تكوين لجنة من رموز الكرة المصرية وعلى رأسهم على أبو جريشة وفاروق جعفر وحسن شحاتة وفتحى مبروك ومصطفى عبده بالإضافة للجنة تضم 18 رئيس نادى للدورى الممتاز لاختيار المدير الفنى للفراعنة حتى تكون هذه اللجنة بمثابة "ضهر قوى" للمدرب الجديد مثلما كنا نحمى إيهاب جلال خلال وجوده مدرباً للمقاصة".

وأرسل مسئولو مصر المقاصة مذكرة رسمية إلى اتحاد الكرة يطلبون فيه العودة إلى ملعبهم الأصلى باستاد الفيوم لخوض مبارياتهم عليه خلال الموسم المقبل.

وحدد مسئولو اتحاد الكرة يوم 19 سبتمبر المقبل موعدا لبداية الدورى الممتاز، بعد الجلسة التى جمعت عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بمندوبى الأندية أول أمس.

وقد عقد وليد هويدى مدير الكرة بالمقاصة جلسة مع عامر حسين طالبه فيها بضرورة الموافقة على عودة الفريق الفيومى لملعبه بعدما ذاق الأمرين خلال الموسمين الماضيين من اللعب خارجه وتكبدت الخزينة مبالغ طائلة لتأجير الملاعب الاخرى خاصة وأن ستاد الفيوم أصبح مهيئا طبقا للمواصفات التى وضعتها النيابة العامة لتأمين الإستادات.