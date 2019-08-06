شكرا لقرائتكم محمد الشناوى يناقش عروض الاحتراف مع الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى، عقد جلسة خاصة مع مسئولى النادى خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل مناقشة العروض التى تلقاها الحارس الدولى من عدة أندية أوربية أبرزها من تركيا وفرنسا.

وتلقى الشناوى الفترة الماضية عدة عروض أبرزها من أندية فرنسية وتركية بعد التألق مع الاهلى وبطولة أفريقية الماضية.

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ورغم أن الأهلى أعلن من قبل أنه يرفض رحيل الشناوى لحاجة الفريق لجهوده، إلا أن الشناوى الذى قدم عروضا جيدة فى بطولة أمم أفريقيا الأخيرة بمصر، ينوى مناقشة هذه العروض الأوربية مع مسئولى الأهلى.