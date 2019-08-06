شكرا لقرائتكم شريف حبيب يدخل دائرة المرشحين للجنة المؤقتة لاتحاد الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقتحم شريف حبيب رئيس نادى المقاولون العرب السابق، دائرة المرشحين للتواجد ضمن اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة، والتى سيتم إعلانها أواخر أغسطس الجارى.

وكانت اللجنة المُشكلة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" غادرت القاهرة فجر اليوم، بعد 24 ساعة فقط قضتها فى مصر، وشهدت مقابلة مسئولى الرياضة المصرية لمناقشة ملف إدارة اتحاد الكرة عقب استقالة المجلس السابق.

وضم الوفد مديرى إدارات التطوير والحوكمة ومكافحة الفساد، وعقد الوفد أمس عدة اجتماعاته بمسئولى الرياضة المصرية، وعاينت مشروع الهدف الذى يشهد عمليات تطوير واسعة بعد الحصول على مبلغ كبير من "فيفا" كنوع من الدعم.

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ويرفع وفد "فيفا" عقب انتهاء الزيارة تقارير إلى الاتحاد الدولى عن الأوضاع فى مصر عقب الاستقالة، على أن يحسم الاتحاد الدولى موقف اللجنة المؤقتة بناء على هذه التقارير، وإن الاتجاه الأقرب هو الموافقة على تشكيل لجنة خماسية لإدارة اتحاد الكرة لمدة عام.