شكرا لقرائتكم أمين عمر خارج حسابات مواجهة الأهلى وبيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعدما اختار الاتحاد العربى لكرة القدم، الحكمين أمين عمر وسمير جمال للسفر إلى المغرب يوم 17 أغسطس الجارى، من أجل المشاركة فى معسكر الحكام المقام هناك، وهو نفس موعد مباراة الأهلى وبيراميدز، وبناء عليه خرج الحكم الدولى من حسابات لجنة الحكام، لإدارة مباراة الأهلى وبيراميدز المؤجلة من دور الـ16 لكأس مصر والمقرر لها يوم 17 أغسطس الجارى.

كما سيشارك الثنائى المصرى فى إدارة مباريات الدور التمهيدى الأول للبطولة العربية، الذى سيقام بنظام الدورة المجمعة فى المغرب على أن تتأهل الفرق الفائزة للمشاركة فى دور الـ32 الذى يشارك فيه الإتحاد السكندرى والإسماعيلى ممثلا مصر.

ومن المقرر إقامة دور الـ32 للمسابقة خلال الفترة من 20 أغسطس 2019 حتى 28 من الشهر نفسه، على أن تقام قرعة هذا الدور أحد يومى 23 أو 24 يوليو المقبل.

Advertisements

ويقام دور الـ16 خلال الفترة من 18 أكتوبر 2019 حتى 26 نوفمبر، على أن تقام قرعة هذا الدور أحد يومى 4 أو 5 أكتوبر.

ويقام ربع النهائى خلال الفترة من 13 ديسمبر 2019 حتى 25 يناير 2020، على أن تقام قرعة هذا الدور أحد يومى 3 أو 4 ديسمبر 2019.

ومن المقرر أن يقام مباراتى ذهاب الدور نصف النهائى فى فبراير 2020، والعودة فى مارس 2020، وتقام المباراة النهائية أحد أيام 16 أو 17 أو 18 إبريل 2020.