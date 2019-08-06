شكرا لقرائتكم إيقاف إدارى حكام الدقهلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض إدارى لجنة الحكام الفرعية بالدقهلية محمد حسين لإيقاف من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة لحين التحقيق معه، وذلك لموافقته على إجراء الكشف الطبى للحكم السابق صالح سلامة رغم تحويله إلى لجنة القيم.

وتجرى لجنة الحكام حاليا الكشف الطبى على جميع حكام الجمهورية

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وفى سياق منفصل خرج الحكم الدولى أمين عمر من حسابات لجنة الحكام، لإدارة مباراة الأهلى وبيراميدز المؤجلة من دور الـ16 لكأس مصر والمقرر لها يوم 17 أغسطس الجارى.

جاء ذلك بعدما اختار الإتحاد العربى لكرة القدم، الحكمين أمين عمر وسمير جمال للسفر إلى المغرب يوم 17 أغسطس الجارى، من أجل المشاركة فى معسكر الحكام المقام هناك، وهو نفس موعد مباراة الأهلى وبيراميدز.