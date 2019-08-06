شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف حكم مباراة الأهلى وبيراميدز فى الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تفاضل لجنة الحكام باتحاد الكرة، بين الثنائى جهاد جريشة وإبراهيم نور الدين لإدارة مباراة الأهلى وبيراميدز المؤجلة من دور الـ16 بكأس مصر والمقرر إقامتها يوم 17 أغسطس الجارى. واستبعدت اللجنة من حساباتها كلا من محمد عادل، حيث سبق له إدارة مباراة الأهلى والمقاولون العرب الأخيرة فى الدورى والتى انتهت بفوز الأحمر بثلاثية مقابل هدف، كما خرج من الحسابات أيضا أمين عمر الذى سيطير إلى المغرب يوم 17 أغسطس الجارى لارتباطه بمعسكر الاتحاد العربى للمشاركة فى مباريات الدور التمهيدى الأول للبطولة العربية بالمغرب. Advertisements جدير بالذكر أن لجنة المسابقات حددت استاد برج العرب لإقامة المواجهة المنتظرة بين الاهلى وبيراميدز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخليج 365 يكشف حكم مباراة الأهلى وبيراميدز فى الكأس... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.