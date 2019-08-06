شكرا لقرائتكم الكرواتي برانكو أمام الهلال.. خسارة تاريخية وفوز وحيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رفع الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب أهلي جدة راية التحدي أمام الهلال مبكراً عندما أكد أكثر من مرة بأنه قادر على هزيمته، رغم أن المدير الفني المعروف لم يسجل الفوز على أزرق العاصمة السعودية غير مرة واحدة في 9 مناسبات سابقة.

ويلتقي أهلي جدة الذي يدربه إيفانكوفيتش بضيفه الهلال يوم الثلاثاء ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

ولاقى برانكو الهلال 8 مرات في الدوري السعودي للمحترفين وكأس ولي العهد عندما كان مدرباً للاتفاق، وكذلك دوري أبطال آسيا مع بيرسبوليس الإيراني.

وكانت المواجهة الأولى لبرانكو أمام الهلال في الدوري السعودي للمحترفين 2011-2012، وحينها تعادل مع الأزرق 3-3 في مباراة الذهاب بفضل أهداف يوسف السالم وجمعان الجمعان، بينما سجل للهلال عبدالله الزوري وبيونغ سو يو وكريستيان ويلهامسون.

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وفي الإياب تعادل الفريقان بهدفين، سجلهما يحيى عتين وحمد الحمد للاتفاق مقابل ثنائية عيسى المحياني للهلال، وفي نهائي كأس ولي العهد ذلك الموسم خسر بهدفي ويلهامسون ونواف العابد مقابل هدف لمصلحة يحيى الشهري.

وعلى الصعيد الآسيوي، بدأ برانكو مشواره مع بيرسبوليس أمام الهلال بفوز في ذهاب ثمن النهائي في نسخة 2015 بهدف سجله ديغاو بالخطأ في مرماه، لكن الأزرق رد بقوة إيابا عندما أحرز يوسف السالم ومحمد الشلهوب وعبدالعزيز الدوسري 3 أهداف ليتأهل إلى ربع النهائي.



عمر خربين محتفلاً بـ"الهاتريك" في مرمى بيرسبوليس

وفي دوري المجموعات بنسخة 2017، تعادل الفريقان ذهاباً بهدف سجله كارلوس إدواردو للهلال، وتعادلا في مباراة الإياب، قبل أن تضعهما القرعة في مباراتي نصف النهائي، وحينها اكتسح الأزرق بيرسبوليس وبرانكو بأربعة أهداف في مباراة الذهاب.

وسجل عمر خربين 3 أهداف في مرمى الفريق الإيراني، وتكفل ياسر الشهراني بإحراز الهدف الرابع، بينما واصل خربين هوايته بهز مرمى بيرسبوليس وسجل هدفين في الإياب بالمباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.