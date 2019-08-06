الإسماعيلي يفاوض لاعب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال مصدر مقرب من اللاعب بهاء مجدي لاعب نادي الزمالك، إنه هناك رغبة لدى مسؤولو النادي الإسماعيلي من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

واستقر الزمالك على رحيل اللاعب بعد التعاقد مع الدولي المصري السابق محمد عبد الشافي والذي انتهى تعاقده مع النادي الأهلي السعودي.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم الثلاثاء أن الإسماعيلي مهتم بضم بهاء مجدي لتدعيم الصفوف خلال الموسم المقبل.

وكان مجدي قد انضم للزمالك الصيف الماضي قادمًا من الإسماعيلي لكنه لم يقدم المستوى المأمول منه رفقة فرسان القلعة البيضاء.