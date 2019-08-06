الأهلي: مهلة أخيرة للهارب لسداد الغرامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

قال حلمي عبد الرازق، المستشار القانوني للنادي الأهلي، إن لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منحت لاعب الأهلي الهارب، سليماني كوليبالي مهلة حتى 2 سبتمبر لسداد الغرامة الموقعة عليه قبل إيقافه.

وكان كوليبالي صاحب الـ24 عامًا قد هرب من النادي الأهلي في عام 2017 قبل ينضم بارتيك الإسكتلندي قبل أن ينضم إلى النجم الساحلي التونسي مايو الماضي.

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النادي الأهلي كان قد حرك شكوى ضد اللاعب بعد هروب الإيفواري من صفوف الفريق.

وأضاف حلمي من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" : "لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي فيفا، منحت اللاعب مهلة يوم 2 سبتمبر من أجل سداد الغرامة الموقعة عليه، وفي حال لم يفعل فسيتم إيقافه."

عبد الرازق كان قد قال في أغسطس 2018 إن لجنة فض المنازعات في الاتحاد الدولي أقرت بفرض غرامة مالية على الإيفواري سليماني كوليبالي بقيمة مليون و436 ألف دولار بسبب فسخ عقده مع النادي من طرف واحد وهروبه.