صحيفة إسبانية: محاولة أخيرة لريال مدريد لضم بوجبا من مانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي ريال مدريد الإسباني، يفكر في عرض 3 لاعبين على نادي مانشستر يونايتد، من أجل الحصول على خدمات النجم الفرنسي بول بوجبا.

ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد يرغب في تدعيم خط وسط فريقه ببوجبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن اليونايتد يسعى لإيجاد بديل بوجبا تحسباً لرحيله قبل إغلاق سوق الانتقالات في إنجلترا في الـ8 من الشهر الجاري.

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وقالت الصحيفة أن اليونايتد اقترب من ضم ميلينكوفيتش سافيتش من نادي لاتسيو الإيطالي خلال هذا الصيف.

وأكدت الصحيفة أن ريال مدريد يرغب في إدخال 3 لاعبين من أجل ضم بوجبا، كشفت عن أسماء 2 منهما، وهما خاميس رودريجيز وجاريث بيل.

واختتمت الصحيفة الإسبانية أن عرضه سيكون هو المحاولة الأخيرة من أجل الحصول على خدمات بوجبا خلال سوق الانتقالات الحالي.