المقاصة يتحدث عن رحيل أنطوي.. ويؤكد: ننتمي للزمالك أكثر من الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، أنه كان هناك رغبة لمنح الزمالك خدمات الغاني جون أنطوي مهاجم الفريق السابق.

وانتقل جون أنطوي لصفوف نادي بيراميدز، بعد فشل مفاوضاته مع الزمالك بسبب راتبه السنوي.

وقال بكري سليم في تصريحات لبرنامج "العبها صح" عبر قناة "تايم سبورتس" "في مصر المقاصة، لا يوجد لدينا سوى اثنين فقط ممن ينتمون للنادي الأهلي، وأقصد هنا فيما يتعلق بالمناصب الإدارية".

وواصل "أما الغالبية العظمى، تنتمي لنادي الزمالك، لكن نحن نعمل وفقا لنظام وأسس وقواعد، وعلاقتنا بالأهلي محترمة للغاية وهم ملتزمون معنا في كل الأمور".

Advertisements

وأكمل "نرفض فكرة اتهامنا بأننا كوبري للأهلي، وما يتناوله رئيس الزمالك في بعض تصريحاته بأننا لا نريد رحيل اللاعبين للزمالك هذا عار تماما من الصحة".

وأضاف "كنا نتمنى منح جون أنطوي للزمالك، وما حدث كان خلاف بين اللاعب والزمالك حول راتبه السنوي وليس لنا أي علاقة بالأمر، وبعد ذلك رحل اللاعب لبيراميدز".

وشدد "جون أنطوي لم يكن لديه رغبة واضحة، الأمر لم يكن يهمه، تفكيره كان في الاستفادة المادية، لم يعلن لنا عن رغبة واضحة.

وصرح "هناك 3 محاور فيما يخص رحيل اللاعبين، أولا أن يكون هناك بديل له فالأولوية لمصلحة النادي، بعد ذلك رغبة اللاعب، وأخيرا المقابل المادي".

واختتم "نتمنى أن نلعب مباريات الدوري الموسم المقبل بملعب الفيوم بما فيها الأهلي والزمالك، لكن في النهاية نحن مع قرار الأمن أي كان".