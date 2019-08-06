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ليفربول يتعاقد مع الحارس أدريان بعد رحيل مينيوليه

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Alaa Ali 0 تبليغ

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أعلن وصيف بطل الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين تعاقده مع أدريان حارس مرمى وست هام يونايتد في صفقة مجانية عقب رحيل حارسه سيمون مينيوليه إلى كلوب بروج البلجيكي.

وكان مينيوليه (31 عاما) ضمن تشكيلة ليفربول الفائزة بلقب الموسم الماضي وأنهى ست سنوات في أنفيلد خاض خلالها أكثر من 200 مباراة في كافة المسابقات.

وسينضم أدريان (32 عاما)، الذي رحل عن وست هام في نهاية الموسم الماضي، إلى أليسون الحارس الأساسي في تشكيلة المدرب يورجن كلوب.

وقال الحارس الإسباني أدريان في بيان عبر موقع النادي على الإنترنت “أنا طموح للغاية. حضرت إلى هنا من أجل الفوز بكافة الألقاب. سأحاول دفع أليسون لتقديم أفضل ما لديه من الدقيقة الأولى.

“بالتأكيد أريد الفوز بالألقاب. أتطلع لخوض مباراتي الأولى في أنفيلد والفوز بكافة المباريات بقدر المستطاع”.

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وبعد المشاركة في 22 مباراة في كل المسابقات خلال موسم 2017-2018 خاض مينيوليه مباراتين فقط الموسم الماضي بعد أن اعتمد كلوب على الحارس البرازيلي.

وأعلن كلوب بروج أمس الاحد أن الدولي البلجيكي مينيوليه وافق على توقيع عقد لمدة خمس سنوات.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن قيمة الصفقة تبلغ نحو سبعة ملايين جنيه استرليني (8.51 مليون دولار).

وبدأ مينيوليه مسيرته في نادي سانت ترويدن البلجيكي قبل الانتقال إلى سندرلاند في 2010. وانتقل إلى ليفربول بعدها بثلاثة أعوام.

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