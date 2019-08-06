تشكيل الهلال المتوقع أمام الأهلي اليوم الثلاثاء في دوري أبطال آسيا

يستعد فريق الهلال لمواجهة الأهلي مساء، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) بذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

نستعرض لكم التشكيل المتوقع للهلال أمام الأهلي في اللقاء الذي سينطلق في تمام الساعة الـ6:40 مساءً بتوقيت مصر، الـ7:40 مساءً بتوقيت السعودية.

تشكيل الهلال المتوقع أمام الأهلي ..

حراسة المرمى : عبد الله المعيوف

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الدفاع : ياسر الشهراني - علي البليهي - محمد جعفلي - جانج هيون سون

الوسط : ناصر الدوسري - محمد كنو

أمامهم : سالم الدوسري - سيباستيان جيوفينكو - أندريه كاريلو

الهجوم : بافيتيمبي جوميس