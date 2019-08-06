الليلة .. الإسماعيلي يستأنف تدريباته استعدادًا للموسم الجديد

يستانف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تدريباته مساء، اليوم الثلاثاء، بعد الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة 24 ساعة عقب

مباراة بورفؤاد الودية والتي انتهت لصالح الدراويش بهدف من دون رد.

يواصل الإسماعيلي برنامج الإعداد استعدادًا لموسم الجديد

وخوض منافسات البطولة العربية والمقرر لها أن تنطلق 6 سبتمبر على ملعب ستاد الإسماعيلية.

أبرم الإسماعيلي 7 صفقات خلال موسم الانتقالات صيف الحالي لدعم صفوف الفريق قبل انطلاق البطولة العربية والبطولات المحلية.