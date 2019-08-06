شاهد:هاشتاج "دياز مطلب زملكاوي" يتصدر تويتر.. وجمهور الأبيض:"إنجز يا مرتضي"

تصدر هاشتاجًا علي مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعنوان " دياز_مطلب_زملكاوي"، من جماهير نادي الزمالك، لمطالبة مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضي منصور، التعاقد مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لنادي بيراميدز.

إقرأ إيضًا..رغم طرح اسمه.. رامون دياز ممنوع من الانضمام إلى الزمالك

في البداية قال محمد الجيمي، إن :" نفس حركة الأيد دى جابتلنا الكونفدرالية مع جروس، وبنفس الحركة هييجى دورى الأبطال إنجز يامرتضي الحركة دى بتجيب بطولات".

إقرأ إيضًا.. تعرف على السيرة الذاتية لـ رامون دياز مدرب الزمالك المنتظر

بينما أوضحت صفحة المختلط 1911، أن:" كل موسم نصرف حوالي ١٥٠ مليون جنيه صفقات، ونستخسر قرشين في المدرب، كل ما نتفاوض مع مدرب كبير يحصل اختلاف علي الفلوس، ما تحط تارجت بعدد بطولات للمدرب في الموسم".

وتابعت صفحة المختلط:" صرفنا ملايين الدولارات علي صفقات الموسم ، بالإضافه لعقود اللاعيبه لكن كل دا من غير مدرب قوي يبقي بترمي فلوس في الأرض، الزمالك في حاجه لمدرب قوي زي رامون دياز، ومفيش مجال أننا نلعب موسم فيه "سوبر مصري وأفريقي، وكأس" بمدرب مصري، ده غير موسم الدوري".

Advertisements

وأشار مصطفي، إلي أن :" عم الناس وهو بيلعب فى ريفربليت، كان معاه خط أحمر واحد، لو بقوا خطين حمر هيجرا حاجه؟ والله ما هيجرا حاجه".

وعلقت صفحة زملك، علي هاشتاج" دياز_مطلب_زملكاوي"، قائلة:"يبقي رامون دياز موافق علي تقليل راتبه عشان يجيلك ومتحمسلك بشكل شخصي، وعنده عروض بالهبل، وأنت عرضك أقل ماديًا ومختارك أنت وعايزك أنت، وأنت رايح تقوله أصل أنا عندي مدرب بدني حلو أستغني عن إللي معاك !! أنتو مش مدركين أنتو بتتكلمو مع مين؟".